Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 3%, повідомив міністр Степан Кубів.

За його словами, міністерство попередньо оцінює зростання внутрішнього валового продукту у третьому кварталі в 2%, порівняно з 3-м кварталом 2015 року.

«Якщо в 1-му кварталі 21016 року в розрахунку до відповідного кварталу попереднього року ВВП ми мали ріст 0,1%, в 2-му кварталі – 1,4%, то вже за попередніми даними Держстату, в 3-му кварталі 2016 зростання ВВП становило 2%, це оперативна оцінка Держстату на вчорашній день», – сказав Кубів.

Прогноз росту ВВП на 3% закладений у держбюджеті України на 2017 рік.

Міжнародний валютний фонд раніше зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2016 рік на рівні 1,5%, на 2017 рік – на рівні 2,5%.