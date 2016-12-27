МЗС Росії: команда Обами намагається нав’язати Трампу «антиросійську» політику

У Міністерстві закордонних справ Росії різко розкритикували закон про видатки на оборону США, підписаний президентом Бараком Обамою, і звинуватили його в намаганні нав’язати «антиросійську» політику майбутній адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

«У цілому складається враження, що ухваленням цього закону команда Обами, що доживає останні дні, намагається підкласти міну майбутній адміністрації Трампа, ускладнити їй ведення справ на міжнародній арені, в тому числі – паралельно з гарячковим запровадженням нових санкцій проти нас – нав’язати свій порочний антиросійський курс», – цитує прес-служба МЗС Росії речницю відомства Марію Захарову.

За її словами, значний розділ закону присвячений тематиці протиракетної оборони (ПРО), що спрямовано на «злам ядерного паритету з Росією для досягнення односторонніх переваг у стратегічній сфері».

Захарова також розкритикувала «Всесвітній акт Магнітського», включений до документу щодо оборонних пріоритетів США на наступний рік. Цей акт розширює права президента США щодо запровадження санкцій проти громадян будь-яких країн, які, на його думку, причетні до порушення прав людини.

Зразком для цього законопроекту став уже чинний закон, відомий як «акт Магнітського», що запровадив візові обмеження й замороження активів щодо порушників прав людини у Росії. Його ухвалення 2012 року, що стосувалося тільки Росії, викликало обурення Кремля. Москва заявила, що цим законом США «зазіхають на суверенітет Росії». Сергій Магнітський, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, висловлював бажання поліпшити відносини США з Росією, що різко погіршилися після агресії Росії в Україні, її підтримки сирійського президента Башара Асада у війні в Сирії, а також після інформації, що хакери, які діяли за наказом російської влади, втручалися у хід виборів у США.