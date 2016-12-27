Московський суд назвав події в Україні 2014 року «переворотом»

Дорогомиловський суд столиці Росії Москви на засіданні 27 грудня визнав протести 2014 року в Україні «державним переворотом».

Суд задовольнив позов колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Володимира Олійника. Він звернувся до російського суду після того, як Генеральна прокуратура України відмовилася порушувати відповідну кримінальну справу. Олійник назвав це рішення «свідченням узурпації влади». Позов також підтримав екс-президент України Віктор Янукович, який після Революції гідності втік з України і переховується в Росії.

Розглядати справу московський суд почав 15 грудня.

За словами Олійника, він сподівався довести в російському суді «нелегітимність» органів влади України, «незаконність» внесення змін до Конституції і відсторонення від влади Януковича, а також «зовнішнє втручання» у внутрішні справи Української держави.

Як зацікавлені особи в позові були вказані голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус, колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, колишній президент України Віктор Янукович і чинний глава країни Петро Порошенко.

У лютому 2014 року на тлі масових протестів, що почалися у листопаді через рішення тогочасної української влади відкласти зупинити підготовку угоди про асоціацію з Європейським союзом, тодішній президент України Віктор Янукович покинув країну. Цьому передували розстріли мітингувальників на Майдані, внаслідок чого загинули понад 100 людей.

Після цього парламент оголосив про призначення дострокових президентських виборів, на яких переміг Петро Порошенко.

Російські офіційні особи неодноразово називали події в Україні «переворотом». У той же час Москва офіційно визнала легітимність виборів, переможцем яких став Порошенко.

Влада України оголосила Віктору Януковичу підозру в державній зраді.