Депутат Верховної Ради України Надія Савченко заявила про створення громадської платформи «Руна».

«Сьогодні ми хочемо представити вам громадську платформу. Те, що я говорила: це не буде політичний проект, партія – це всього лише механізм, вона у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно. на даний час це просто природне об’єднання людей, які чують саму суть, саму ідею, а не якісь лозунги, популізм», – сказала вона у ході прес-конференції у Львові.

«Руна» – це рух українського народу, активних мислячих п українців, це реформи українського народу заради справжньої зміни системи, це революція українського народу яквиняткова вимога Революції гідності», – додала Савченко.

Презентація цієї громадської платформи планувалася 26 грудня в Києві, проте захід перенесли на 27 грудня і провели його у Львові.

15 грудня фракція «Батьківщина» у Верховній Раді виключила зі свого складу народного депутата Надію Савченко. Причиною такого рішення стали її переговори у Мінську з керівниками угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. За словами Савченко, на переговори з лідерам бойовиків вона поїхала заради звільнення полонених. Через такі зустрічі парламентарії ініціювали відкликання Савченко і зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У жовтні 2014 року на позачергових парламентських виборах Надія Савченко, що перебувала тоді в ув’язненні в Росії, була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

У травні цього року Надія Савченко була звільнена з російського ув’язнення і повернулася до України в рамках обміну.