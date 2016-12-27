Кубів: Україна виконала зобов’язання для отримання чергового траншу МВФ

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляє, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

«Україна домашнє завдання за зобов’язаннями Міжнародного валютного фонду, які ми обіцяли в підписаному меморандумі, виконала», – зазначив він.

Щодо Фонду державного майна і приватизації Кубів зазначив, що сьогодні ним керує Ігор Білоус й існує чітка програма проведення оцінки й аудиту.

Верховна Рада 21 грудня вночі ухвалила держбюджет на 2017 рік, депутати поспішали ухвалити закон до канікул МВФ. Крім того, минулого тижня націоналізували системно важливий банк «Приватбанк». У МВФ привітали це рішення українського уряду. Як повідомили в Адміністрації президента України, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард та Петро Порошенко домовились про проведення двосторонньої зустрічі в січні 2017 року.

Місія МВФ, яка працювала в Україні з 3 по 17 листопада, закликала українську владу ухвалити погоджений із програмою співпраці держбюджет на 2017 рік. Місія заявила, що українській владі потрібно більше часу для виконання нинішнього етапу програми співпраці.

У жовтні в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.