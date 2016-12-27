Опозиційний лідер Ірану залишив партію після майже 6 років домашнього арешту

Чільний іранський опозиційний лідер Мегді Каррубі, який майже шість років перебуває під домашнім арештом, пішов із посади генерального секретаря своєї партії.

У листі до Партії національної довіри Каррубі заявив, що його відставка є спробою зберегти єдність напередодні травневих президентських виборів.

«Зважаючи на мою ситуацію і зважаючи на те, що я не знаю, скільки ще це триватиме, прошу друзів прийняти мою відставку», – написав Каррубі в листі, який цитує реформістська газета Shargh.

Син Каррубі Хоссейн підтвердив відставку свого батька.

Мегді Каррубі разом із Мір-Хосейном Мусаві у 2009 році були кандидатами на президентських виборах в Ірані. Переможцем тоді був оголошений Махмуд Ахмадінежад, водночас опозиція заявляла про фальсифікації, і це викликало вуличні протести.

У 2011 році Каррубі і Мусаві, а також їхніх дружин помістили під домашній арешт, звинувативши у «підбурюванні до бунту».

Після цих виборів Партію національної довіри заборонили.

Каррубі, Мусаві і їхні прихильники неодноразово просили про розгляд справи в суді, але влада відмовлялася.

Голова іранської судової влади Садех Ларіджані 26 грудня заявив, що «справа про підбурювання до бунту все ще відкрита і буде розглянута».

Президент Ірану Хассан Роугані під час передвиборчої кампанії 2013 року обіцяв гарантувати звільнення Каррубі і Мусаві.