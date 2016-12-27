За минулу добу на Донбасі 2 військових поранені, 2 потрапили в полоні – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, 2 військовослужбовців отримали поранення, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Також двоє наших військових попали у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси», – сказав він.

Мотузяник зазначив, що на Луганщині зафіксований один випадок порушення тиші – поблизу Станиці Луганської.

За його словами, минулої доби на донецькому напрямку значна частина обстрілів відбулася в районі Світлодарської дуги, також були порушення режиму тиші в Зайцеві, Опитному та Авдіївці.

На маріупольському напрямку, зазначив Мотузяник, найбільш напружена ситуація залишається у Широкині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілахГорлівки,селищ Зайцеве, Широка Балка, Ясинуватої сіл Саханка і Трудівське. Луганські сепаратисти заявили про 20 обстрілів підконтрольних їм територій за попередню добу з боку українських військових.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.