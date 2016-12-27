В Україні за рік знесли 1320 пам’ятників Леніну, перейменували 51 тисячу вулиць

В Україні протягом року в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували понад 51 тисячу вулиць і знесли 1 тисячу 320 пам’ятників Леніну, повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Крім того, за повідомленням, були перейменовані 987 міст і сіл і знесені ще 1096 інших пам’ятників, що підлягали демонтажу, згідно із законом.

«2016-й став роком декомунізації в Україні. За період дії закону Україна зробила більше в подоланні спадщини тоталітарного минулого, ніж за весь час незалежності. Зміни, які легко побачити на мапі країни чи окремого населеного пункту, незворотні, вони – необхідний елемент нашої інтеграції до демократичної Європи», – заявив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Водночас, за його словами, декомунізація не завершилася. «Не лише тому, що залишилися в публічному просторі пам’ятники вождям тоталітарного режиму навіть у столиці й де-не-де ще тривають обговорення щодо нових назв. Найважливіше – повинна продовжуватися робота з донесення інформації про злочини комуністичного тоталітарного режиму та боротьбу із ним українців. І цю роботу Український інститут національної пам’яті продовжуватиме наступного року», – заявив В’ятрович.

21 травня 2015 року в Україні вступили у дію декомунізаційні закони.