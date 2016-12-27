Кубів: прибуток 100 найбільших держкомпаній за 9 місяців 2016 року – понад 31 мільярд гривень

Перший віце-прем’єр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє, що сто найбільших державних підприємств України за 9 місяців 2016 року показали сумарний чистий прибуток понад 31 мільярд гривень.

За його словами, найбільші держкомпанії були прибутковими вперше за багато років.

Кубів зазначив, що минулого року сумарні збитки топ-100 держкомпаній перевищував 50 мільярдів гривень.

Перший віце-прем’єр уточнює, що така зміна стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню системи електронних закупівель ProZorro в усіх державних підприємствах та початку аудиту найбільших компаній, що належать державі.

У 2017 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує інвентаризувати всі три з половиною тисячі державних підприємств та впорядкувати їхню роботу, стверджує Кубів.

Європейський банк реконструкції та розвитку вніс українську систему ProZorro до числа рекомендованих моделей реформування державних закупівель для інших країн світу.

У березні на той час прем’єр України Арсеній Яценюк заявляв, що 17 найбільших державних компаній за 2015 рік покращили фінансові результати загалом на 10 мільярдів гривень. За його даними, за минулий рік прибуток таких компаній зріс майже на 40%, а загалом прибутки становили 2,6 мільярда гривень.