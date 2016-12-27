НБУ: надмірний попит на валюту пов’язаний з різдвяними вихідними і відшкодуванням ПДВ

У Національному банку України заявляють, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ. Про це заявив директор департаменту відкритих ринків Сергій Пономаренко.

«Обов’язковий продаж валютних надходжень банки зобов’язані здійснювати на наступний день після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним в США і Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не надходила, що обмежило обов’язковий продаж валюти 27 грудня. З іншого боку, на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні», – сказав Пономаренко, якого цитує прес-служба НБУ.

У відомстві зазначають, що для запобігання надмірних коливань обмінного курсу гривні сьогодні НБУ оголосив аукціон з продажу іноземної валюти, обсяг аукціону – до 80 мільйонів доларів.

На міжбанківському валютному ринку 27 грудня спостерігається надлишковий попит на іноземну валюту.