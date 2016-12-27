Росія: суд відхилив апеляцію трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», справу четвертого переглянуть

Верховний суд Росії відхилив апеляції трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Примова. Справу Руслана Зейтуллаєва направили на перегляд.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону, де з 1 червня слухалася справа кримських мусульман за звинуваченням у зв’язках з «Хізб ут-Тахрір», оголосив вирок 7 вересня.

Згідно з рішенням суду, севастополець Зейтуллаєв, якого російські силовики назвали «організатором осередку Хізб-ут Тахрір» засудили до семи років колонії загального режиму, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Примова засудили до п’яти років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань названих «терористичними».

Міністерство закордонних справ України засудило організований російською владою «черговий судовий фарс» і зажадало від Росії негайного скасування вироку.