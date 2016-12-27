Президент Румунії відхилив кандидатуру жінки-мусульманки на посаду прем’єра

Президент Румунії відхилив кандидататуру представниці Соціал-демократичної партії Севіль Шайде на посаду прем’єра. Вона могла стати першою жінкою і першою мусульманкою на посаді голови уряду Румунії.

Клаус Йоганніс, оголошуючи своє рішення 27 грудня, не пояснив причини, чому відхиляє кандидатуру Шайде.

«Я ґрунтовно проаналізував аргументи за і проти і вирішив не приймати цю пропозицію», – сказав Йоганніс у телезверненні.

Він закликав соціал-демократів, які перемогли на парламентських виборах 11 грудня, висунути нову кандидатуру.

Лівіу Драґня, лідер Соціал-демократичної партії, заявив після оголошення кандидатури Севіль Шайде, що він не міг би бути прем’єром через «неправдиве звинувачення і неконституційне законодавство». Наразі Драґня відбуває дворічний умовний термін за звинуваченнями у махінаціях на виборах.

52-річна Шайде у 2015 році була міністром регіонального розвитку Румунії.

Опозиція заявляла, що з огляду на близьку дружбу Драґні і Шайде – у 2011 році він був свідком на її весіллі – вона буде діяти як маріонетка лідера партії.