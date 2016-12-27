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27 грудня 2016, Київ 16:01
Новини | Події

Держприкордонслужба не планує повертати строкову службу – Назаренко

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Державна прикордонна служба України не планує призивати військовослужбовців на строкову службу, заявляє глава прикордонного відомства Віктор Назаренко.

«Ми не плануємо при нинішньому бюджеті повертати строкову службу», – сказав Назаренко.

За його словами, зараз у відомстві ще служать 3,8 тисячі прикордонників-строковиків.

Навесні цього року прикордонна служба України відновила призов на строкову службу, в лави Держприкордонслужби на строкову військову службу у 2016 році призвали близько 4 тисяч людей.

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