Держприкордонслужба не планує повертати строкову службу – Назаренко

Державна прикордонна служба України не планує призивати військовослужбовців на строкову службу, заявляє глава прикордонного відомства Віктор Назаренко.

«Ми не плануємо при нинішньому бюджеті повертати строкову службу», – сказав Назаренко.

За його словами, зараз у відомстві ще служать 3,8 тисячі прикордонників-строковиків.

Навесні цього року прикордонна служба України відновила призов на строкову службу, в лави Держприкордонслужби на строкову військову службу у 2016 році призвали близько 4 тисяч людей.