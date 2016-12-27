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27 грудня 2016, Київ 15:58
Новини | Міжнародні

Десятки людей померли після вживання токсичного алкоголю в Пакистані

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Щонайменше 30 людей померли на сході Пакистану після вживання токсичного алкоголю під час Різдвяних свят.

Як повідомила поліція 27 грудня, ще десятки людей потрапили до лікарні у місті Тоба Тек Сінґх у провінції Пунджаб.

Попри те, що вживання алкоголю у населеному переважно мусульманами Пакистані заборонене, немусульманам дозволено купувати його у магазинах із ліцензією. Проте через бідність багато хто не може дозволити собі купувати легальний алкоголь і купує дешевий саморобний, що призводить до смертей щороку.

У березні щонайменше 40 людей, переважно індусів, померли після вживання неякісного алкоголю перед фестивалем Холі.

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