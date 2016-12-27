Турчинов допускає можливість провокацій з боку бойовиків на свята

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов не виключає провокацій з боку бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі під час Новорічних і Різдвяних свят.

«Нечиста сила саме на християнські свята себе і проявляє. Саме з такою нечистою силою ми ведемо війну, захищаючи нашу Україну. Я можу прогнозувати, що будуть провокації. І завжди, ви самі можете проаналізувати, події на фронті з початку 2014 року, – саме на християнські свята вони намагаються робити провокації, бруд, кров», – сказав Турчинов під час відвідування бази Нацгвардії України 27 грудня в Київській області.

Водночас він заявив, що впевнений у здатності українських військовослужбовців відповісти на загрози.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте обстріли тривають, сторони звинувачують одна одну в порушенні домовленостей.

Минулого року, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.