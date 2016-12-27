Нацрада призначила перевірку телеканалу «Україна» через серіал «Старша сестра»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалив рішення про призначення позапланової перевірки телерадіокомпанії «Україна» у зв’язку з трансляцією серіалу «Старша сестра».

Як повідомляє прес-служба Нацради, в ефірі телеканалу 21 – 23 грудня зафіксували трансляцію телесеріалу «Старша сестра».

З метою перевірки дотримання ліцензіатом норм законодавства йому призначено позапланову перевірку, додають у Нацраді.

21 грудня Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і анулювало прокатне посвідчення телесеріалу «Старша сестра». В агентстві пояснили, що це рішення ухвалили на підставі Статті 15 Закону України «Про кінематографію» (подання суб’єктом кінематографії недостовірних відомостей в документах).

У червні 2015 року набули чинності зміни до законів із метою захисту інформаційного телерадіопростору України. Цим документом вносилися зміни, зокрема, в закон про кінематографію.

Станом на 1 грудня 2016 року, в Україні обмежений показ 579 російських художніх фільмів і серіалів.