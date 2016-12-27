Самописець із Ту-154 доправили у дослідницький центр Міноборони Росії

Самописець із російського військового літака Ту-154, що розбився над Чорним морем, доправили у дослідницький центр Військово-повітряних сил Міністерства оборони Росії, повідомив міністр транспорту цієї країни Максим Соколов.

За його словами, «фахівці вже приступають до розшифровки записів накопичувачів інформації». Соколов повідомив, що в рамках слідства будуть розслідувані всі питання, в тому числі і якість пального.

Міністр повідомив, що літак розпався на кілька фрагментів. Зона падіння, за його словами, перебуває в межах однієї морської милі від берега, глибини перебування фрагментів літака – від 17 до 30 метрів.

Пошукові роботи на місці катастрофи Ту-154 тривають.

Літак Ту-154 Міноборони Росії розбився 25 грудня, незабаром після вильоту з Сочі, звідки він прямував до Сирії. На борту перебували 92 людини – всі вони загинули. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці й очільниця фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.

У ФСБ Росії заявили, що не розглядають версію про теракт, а причиною катастрофи могла бути відмова двигунів через неякісне пальне, технічна несправність або помилка пілота.