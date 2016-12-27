Суд відмовив у відводі судді, яка розглядає клопотання щодо заочного засудження Януковича

Печерський районний суд Києва відмовив адвокатам у відводі слідчого судді, яка розглядає клопотання Генеральної прокуратури про можливість заочного засудження колишнього президента України Віктора Януковича.

Водночас адвокат екс-президента Віталій Сердюк в коментарі телеканалу «112 Україна» назвав такі дії суду незаконними і такими, що мають ознаки злочину, він викликав наряд поліції для складання заяви.

«Ухвала суду є злочинною, тому що Януковича даною ухвалою позбавлено можливості надати покази суду у справі про державну зраду... Ці дії суду, на мою думку і глибоке переконання, підпадають під ознаки статей 374 і 375 (порушення особистого права на захист і винесення неправосудного рішення). Відповідно, були викликані працівники поліції», – сказав Сердюк.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що гарантує підозрюваному безпеку в Україні.

«Його (Януковича – ред.) зустріну на державному кордоні, заарештую відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва, під повною охороною доставлю Печерського районного суду Києва, а потім до СІЗО Києва», – сказав прокурор Руслан Кравченко.

Сьогодні Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про заочне засудження Януковича за підозрою у державній зраді, це клопотання подала військова прокуратура Генпрокуратури.

14 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Печерський районний суд Києва на закритому судовому засіданні підтримав клопотання прокурора про надання дозволу на затримання Януковича.

9 грудня у ГПУ заявили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада цього року.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що повернув до ГПУ повідомлення про підозру у держзраді, яке було оголошене Луценком в Святошинському райсуді, оскільки, за словами захисника, підозру було оголошено з порушенням законодавства.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор оголосив Януковичу підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність держави».

У ГПУ повідомляли, що 5 грудня і 9 грудня очікують Януковича на допит як підозрюваного у справі про державну зраду «для участі в допиті і виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні».

Янукович не з’явився на допит, і це стало приводом для початку стосовно нього заочного досудового розслідування.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.