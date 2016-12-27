В омбудсмена заявляють, що домовилися про візит до Сущенка і Панова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що з російською стороною вдалося домовитися про відвідання утримуваних у Москві Романа Сущенка і Євгена Панова.

«Оскільки вже встановлено певну довіру, ми можемо просуватися далі. Маю на увазі, що Тетяна Москалькова зможе приїжджати провідувати російських громадян, а ми у відповідь сподіваємося здійснювати візити до наших громадян, наприклад у Москві», – сказала Валерія Лутковська.

Як заявили у прес-службі омбудсмена, таким чином буде проводитись моніторинг умов тримання під вартою громадян України на території Росії і громадян Росії на території України.

Як повідомили в офісі уповноваженого, найближчими тижнями Лутковська планує відвідати засуджених українських громадян, яких утримують у виправних колоніях в Сімферополі. Омбудсмени України і Росії планують продовжувати переговори щодо переміщення засуджених українців з пенітенціарних установ анексованого Криму на материкову частину України. Наразі йдеться про 17 осіб, повідомили в прес-службі уповноваженого.

Під час візиту 26 грудня до анексованого Криму уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській дозволили відвідати трьох із 42 українських політв’язнів в анексованому Криму. Омбудсмен змогла зустрітися із трьома фігурантами так званої «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.

Того ж дня уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі Миколаєва Максима Одинцова та Олександра Баранова. Цих двох людей Москва називає російськими військовослужбовцями, а Генеральна прокуратура України кваліфікує їхні дії як «дезертирство» і «державну зраду».

ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, звинувативши його у шпигунстві. Сущенко всі звинувачення відкидає, Україна закликає негайно його відпустити.

10 серпня ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Відтоді Андрій Захтей і Євген Панов перебувають під вартою. Їх перевезли до СІЗО Москви. Влада України заперечила звинувачення Москви і назвала їх «провокацією» російських спецслужб. Правозахисники заявляли, що на тілі Панова виявили сліди тортур.