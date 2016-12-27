В Іраку невідомі викрали журналістку

Влада Іраку повідомляє, що невідомі озброєні особи увірвалися до будинку журналістки в Багдаді і викрали її.

Викрадення Афри аль-Каїсі, відомої своєю критикою органів влади Іраку, а також корупції в країні, сталося 26 грудня.

За кілька годин до цього вона опублікувала статтю, в якій висловила обурення безкарністю озброєних груп в Іраку.

Іракський прем’єр Хайдер аль-Абаді дав доручення силам безпеки розслідувати викрадення і врятувати журналістку.

Міністерство внутрішніх справ Іраку 27 грудня повідомило про створення групи для розслідування викрадення.

Правозахисники зараховують Ірак до найбільш небезпечних для журналістів країн світу.