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27 грудня 2016, Київ 19:31
Новини | Міжнародні

В Іраку невідомі викрали журналістку

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Влада Іраку повідомляє, що невідомі озброєні особи увірвалися до будинку журналістки в Багдаді і викрали її.

Викрадення Афри аль-Каїсі, відомої своєю критикою органів влади Іраку, а також корупції в країні, сталося 26 грудня.

За кілька годин до цього вона опублікувала статтю, в якій висловила обурення безкарністю озброєних груп в Іраку.

Іракський прем’єр Хайдер аль-Абаді дав доручення силам безпеки розслідувати викрадення і врятувати журналістку.

Міністерство внутрішніх справ Іраку 27 грудня повідомило про створення групи для розслідування викрадення.

Правозахисники зараховують Ірак до найбільш небезпечних для журналістів країн світу.

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