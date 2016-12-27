Луценко очікує, що суд у справі про держзраду Януковича розпочнеться в першому кварталі 2017 року

Генеральний прокурор Юрій Луценко очікує, що судовий процес у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича почнеться в першому кварталі 2017 року.

«Чекаю з нетерпінням рішення Печерського суду про дозвіл на початок спеціального досудового слідства. Враховуючи, що у нас невелика кількість матеріалів і свідків, планую, що в найближчі місяці Янукович отримає матеріали досудового слідства на руки для вивчення, а далі почнеться судовий процес. Планую, що це відбудеться в першому кварталі наступного року», – сказав він у Краматорську.

«Для тих, хто скептично ставиться до заочного засудження, це означає, що від Межигір’я до крадених грошей, все буде конфісковане, якщо суд винесе обвинувальний висновок, в дохід держави», – додав Луценко.

«Ну, нехай щастить… Якщо говорити серйозно, Україна, слава Богу, зупинилася перед тим, щоб підпорядковуватися Московського суду», – прокоментував генпрокурор рішення суду Москви щодо визнання протестів 2014 року в Україні «державним переворотом».

Він також зазначив, що «у всьому шоу, яке влаштував захист Януковича підчас скайп-допиту, був важливий юридичний момент».

«Громадянин Янукович назвав Петра Порошенка президентом України. Це був другий юридичнозначущий його виступ…Янукович публічно визнав, що підписав лист з проханням про введення військ… нічого, ми дуже дякуємо йому за співпрацю зі слідством», – додав Луценко.

Сьогодні Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про заочне засудження Януковича за підозрою у державній зраді, це клопотання подала військова прокуратура Генпрокуратури.

9 грудня у ГПУ заявили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада цього року.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що повернув до ГПУ повідомлення про підозру у держзраді, яке 28 листопада було оголошене Луценком в Святошинському райсуді, оскільки, за словами захисника, підозру було оголошено з порушенням законодавства.

У ГПУ повідомляли, що 5 грудня і 9 грудня очікують Януковича на допит як підозрюваного у справі про державну зраду «для участі в допиті і виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні».

Янукович не з’явився на допит, і це стало приводом для початку стосовно нього заочного досудового розслідування.

У жовтні Луценко заявляв, що до кінця року кримінальні справи щодо Віктора Януковича і його спільників будуть передані до суду.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.