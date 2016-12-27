Для підлітка, що постраждав від самопідпалення, терміново збирають донорську кров

На Дніпропетровщині терміново збирають донорську кров для порятунку підлітка, що постраждав від самопідпалення. Інформацію про це підтвердили в прес-службі головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«Потрібні донори будь-якої групи крові. Учора 11-річний хлопчик облився бензином і підпалив себе. У підлітка обгоріло 60% тіла. Терміново потрібно 20 донорів для здачі крові в Обласну станцію переливання крові у Дніпрі», – повідомили в службі.

За даними лікарів, наразі підліток перебуває в опіковому відділенні 6-ї міської лікарні Кривого Рогу. Його стан оцінюють як тяжкий.

Водночас у прес-службі Криворізького міського відділу поліції Радіо Свобода повідомили, що вирішують питання про порушення кримінального провадження щодо батьків хлопчика за статтею 166 Кримінального кодексу України – невиконання батьківських обов’язків. Раніше йшла мова про ймовірне адміністративне покарання.

«Потім уже суд вирішить, чи достатньо підстав для кримінального покарання», – зазначили в поліції.

26 грудня стало відомо, що у селищі Авангард, що неподалік від Кривого Рогу, в результаті самопідпалення тяжко постраждав підліток. За даними поліції, 11-річний хлопець, надивившись в інтернеті роликів одного з блогерів, вирішив повторити один із екстремальних експериментів – підпалити себе й зняти процес на відео. За інформацією поліції, хлопець вважав, що виклавши таке відео на одному із сайтів, зможе «заробити багато грошей». За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 і 15 років. У результаті хлопчик тяжко постраждав і потрапив до реанімації.