Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Вищу раду правосуддя. Про це повідомляється на сайті Ради.

Закон направлений на підпис президента України.

Уночі 21 грудня депутати ухвалили президентський законопроект про Вищу раду правосуддя (№5180). Документ врегульовує нові для України процедури призначення, переведення, звільнення суддів, притягнення їх для дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до запропонованих змін, до складу Вищої ради правосуддя входить двадцять одна особа. Десять – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох – призначає президент України, двох – обирає Верховна Рада, по два члени обирають з’їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Вища рада правосуддя, серед іншого, ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Раніше надавала згоду на затримання судді і звільняла суддів Верховна Рада.

У червні Верховна Рада внесла зміни до Конституції України у частині правосуддя, які передбачають створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни набули чинності 30 вересня.

Як заявляв заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов, від голосування за законопроект «Про Вищу раду правосуддя» залежить ефективність реформи системи правосуддя в цілому.