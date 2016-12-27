У справі про держзраду Януковича свідчення дав екс-депутат Держдуми Росії – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що колишній депутат Державної думи Росії надав свідчення українському слідству у рамках кримінального провадження про державну зраду колишнього президента України Віктора Янукович.

«Одним зі свідків, який надав надзвичайно важливі свідчення, є колишній депутат Державної думи Російської Федерації, який свідчив про вплив підписаного листа із закликом до Путіна ввести війська в Україну, на рішення Державної Думи про застосування Збройних сил Росії за кордоном», – сказав Луценко у Краматорську.

За його словами, ці свідчення будуть в основі майбутнього обвинувачення.

У Генпрокуратурі повідомляли, що Віктор Янукович є підозрюваним за двома статтями Кримінального кодексу України – «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність держави».

Віктор Янукович є також фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.