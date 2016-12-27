Нацбанк послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 29 копійок

Національний банк України на 28 грудня послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 29 копійок і встановив на рівні 26,65 гривні за долар, мовиться в повідомленні на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро складає 27,83.

На 27 грудня НБУ встановив офіційний курс національної валюти до долара на рівні 26,36 гривні за долар, послабивши курс на 10 копійки.

Напередодні, 20 грудня, Нацбанк надав «Приватбанку» кредит рефінансування на 15 мільярдів гривень до кінця року.

У листопаді біля Національного банку України проходили акції протесту. Учасники мітингів, серед іншого, вимагали відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. Деякі з представників мітингу біля будівлі НБУ призналися, що за участь в акції їм заплатили гроші.