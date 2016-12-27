Суд визнав двох військових винними у ДТП у Костянтинівці, внаслідок якої загинула дитина

Костянтинівський міськрайонного суду Донецької області оголосив вирок у справі щодо ДТП, яка сталася у Костянтинівці у березні минулого року і внаслідок якої загинула дитина.

Як повідомляє прес-служба суду, суд засудив до 4 років позбавлення волі сержанта, його визнали винним у порушенні правил водіння спеціальної машини, що спричинило загибель потерпілого.

За повідомленням, його командира, старшого лейтенанта, суд визнав винним у недбалому ставленні до служби, його засудили до 2 років тримання в дисциплінарному батальйоні, військовослужбовця також позбавили військового звання «старший лейтенант».

«При призначенні покарання судом, серед іншого, враховано обтяжливу обставину – скоєння злочину кожним із них у стані алкогольного сп’яніння, а також обставини, що пом’якшують їх покарання: обвинуваченим враховано щире каяття», – повідомляють у суді.

16 березня 2015 року в Костянтинівці українська військова машина наїхала на пішоходів, унаслідок чого 8-річна дівчинка загинула на місці, до лікарні потрапила жінка.

У квітні 2015 року головна військова прокуратура направила до суду кримінальну справу щодо військових, які скоїли смертельне ДТП у Костянтинівці. У Генпрокуратурі заявили, що військовий, який керував транспортним засобом, порушив вимоги Правил дорожнього руху, не впорався з керуванням тягача, з’їхав з дороги на узбіччя і біля знаку «Пішохідний перехід» здійснив наїзд на пішоходів.