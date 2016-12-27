МЗС Росії назвало вбивство посла Карлова наслідком «антиросійської пропаганди»

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова називає вбивство російського посла Андрія Карлова результатом «антиросійської пропаганди» Заходу.

«Це цілеспрямована антиросійська пропаганда, вона велася довго, вона велася на всіх рівнях, вона закінчилася вбивством російського посла. Вона на совісті тих людей, які брали участь у цій пропаганді», – заявила Захарова 27 грудня.

«Упродовж року нас залякували не терористи, а цивілізовані наші колеги, або дипломати, які є офіційними особами різних держав», – зазначила Марія Захарова.

19 грудня 22-річний поліцейський із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

Нападника було вбито під час операції поліції. Слідчий комітет Росії кваліфікував убивство посла як «акт міжнародного тероризму».