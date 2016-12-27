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27 грудня 2016, Київ 21:10
Новини | Міжнародні

Померла Керрі Фішер, що зіграла принцесу Лею у «Зоряних війнах»

Керрі Фішер

Керрі Фішер

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Американська актриса Керрі Фішер, виконавиця ролі принцеси Леї у сазі «Зоряні війни», померла на 61-му році життя після серцевого нападу. Про смерть актриси повідомила її родина.

Серцевий напад стався з актрисою на борту літака, що летів з Лондона до Лос-Анджелеса. Після приземлення Фішер у критичному стані доставили до лікарні, де її підключили до апарату штучного дихання. Пізніше родичі актриси повідомили про поліпшення її стану.

На момент початку зйомок «Зоряни війн» Фішер було 19 років. У 2017 році вийде останній фільм кіноепопеї за її участі.

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