Родичі полонених українців просять світову спільноти допомогти

Родичі українських бійців, які перебувають у полоні сепаратистів, звернулись до світової спільноти з проханням про допомогу у пошуках та звільненні їхніх рідних. Відповідне відкрите звернення 27 грудня вони оприлюднили на прес-конференції у Дніпрі.

Як заявили матері полонених військових, об’єднані у громадську організацію «Берегиня», більше двох років вони не можуть дізнатись про точне місце перебування своїх синів – бійців батальйону «Кривбас», які потрапили у полон після «Іловайського котла».

Як зазначають матері, не раз родини полонених та зниклих безвісти зверталися до посольства Росії з вимогою вплинути на ситуацію, допомогти повернути додому їхніх рідних, але відповіді немає.

Матері зазначили, що просять світову спільноту почути не лише офіційну точку зору, але й голос «тих, хто потребує прямого захисту і підтримки».

«Нам дуже потрібна ваша солідарна підтримка у звільненні незаконного утримуваних членів наших родин у районах, непідконтрольних уряду України. Ми – матері і родичі незаконно утримуваних – розглядаємо цю проблему як найгострішу гуманітарну проблему у рамках виконання Мінських угод», – заявили вони.

Вони також зазначили, що ситуація ускладнена тим, що прямі зв’язки з рідними, яких утримують у Донецьку і Луганську, перервані і попросили «впливового втручання та тиску на Росію».

«Заручники переведені до СІЗО, хоча не є підсудними; вони не мають права на гуманітарну допомогу і на адвокатів, на телефонні дзвінки і передачі, на листи від близьких. Все це спричиняє постійну тривогу щодо їхнього психічного і фізичного стану. Без підтримки світової спільноти Мінські угоди приречені на постійне тупцювання на місці. Ми не просто потребуємо допомоги, ми закликаємо і слізно просимо зробити усе можливе для врятування наших синів, чоловіків, батьків. Ми просимо вашого впливового втручання та тиску на Росію як країну-агресора заради миру на нашій землі та возз’єднання родин», – мовиться у зверненні.

За останніми даними СБУ, у полоні сепаратистів перебувають 109 громадян України. Звільнення заручників є однією з вимог Мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.