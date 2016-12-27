Геращенко: сепаратисти штучно занижують кількість українських полонених

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що підтримувані Росією сепаратистами штучно занижують кількість українських полонених, яких вони утримують.

«ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо у мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоч ми точно знаємо місцезнаходження 58! Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати», – написала Геращенко 27 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Також, за словами Геращенко, бойовики вимагають віддати їм тих, хто здійснив важкі злочини та вимагають амністії.

«Аби штучно збільшити кількість заручників, вони хапають цивільних , як то ультрас, підлітків, жінок, що приїхали провідати когось на окуповані території і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи, натомість, передати тих, хто здійснив важкі злочини перед державою», – зазначила Ірина Геращенко.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.