Україна отримала другий транш допомоги ЄС – Мінфін

Україна отримала другий транш фінансової допомоги Євросоюзу у сумі 55,125 мільйона євро, повідомляють у Міністерства фінансів України.

«Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси було надано Україні за результатами проведення Єврокомісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, покрашення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій», – повідомили у Мінфіні 27 грудня.

Ці кошти, за даними міністерства, будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду держбюджету.

Це другий і останній транш, що надається у рамках договору з ЄС. Перший транш у сумі 250 мільйонів євро Україна отримала у липні 2014 року.

21 грудня Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2017 рік.

Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки – більш ніж 790 мільярдів гривень.