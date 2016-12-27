Іслямов: держфінансування надійшло на рахунки ATR

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов 27 грудня повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що кошти з держбюджету України вже надійшли на рахунки телеканалу.

«Ми починаємо отримувати фінансування (на рахунок телеканалу – ред.). До кінця року закупимо відсутнє обладнання для студії і внесемо борг оплати за супутник», – розповів Іслямов.

Раніше власник кримськотатарського телеканалу висловлював сумнів у тому, що до кінця 2016 року вдасться отримати і освоїти виділене держфінансування.

Кабінет міністрів України погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 7 грудня. У четвер 17 листопада Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила законопроект про дозвіл Кабінету міністрів спрямовувати кошти, передбачені у державному бюджеті, на фінансування телерадіокомпаній Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Народний депутат України Рефат Чубаров під час виступу у Верховній Раді заявив, що йдеться про фінансову підтримку у розмірі 35-36 мільйонів гривень.

З 1 квітня 2015 року кримськотатарський телеканал ATR припинив аналогове мовлення на території півострова, оскільки йому не видали російської ліцензії. Пізніше телеканал відновив мовлення з материкової частини України.