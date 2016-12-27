ЄС підтримав призупинення ширшого доступу «Газпрому» до трубопроводу OPAL – Цеголко

Речник українського президента Святослав Цеголко повідомляє, що суд ЄС підтримав вимоги польської компанії PGNIG про призупинення виконання рішення Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому до трубопроводу OPAL.

«Що означає сьогоднішнє рішення? До розгляду позову по суті «Газпром» не матиме можливості збільшувати постачання газу в обхід України. Це перший важливий результат скоординованих зусиль України з Польщею у цьому питанні», – написав Цеголко у Facebook.

Інформації про це з інших джерел наразі немає.

Президенти України і Польщі Петро Порошенко й Анджей Дуда висловили незадоволення рішенням Єврокомісії, яке відкриває можливості для «Газпрому» збільшити обсяги постачання газу до Європи в обхід України. У спільній заяві, ухваленій за результатами переговорів 2 грудня у Варшаві, президенти закликають ЄС переглянути це рішення.

Російський газовий монополіст «Газпром», найбільшим акціонером якого є російська держава, вже давно домагається від ЄС винятку з вимог так званого Третього енергопакету для газопроводу OPAL, що з’єднує російський газогін «Північний потік» із газотранспортними системами Німеччини і країн Центральної Європи. Нещодавно Європейська комісія ухвалила рішення про зміну умов використання газопроводу OPAL, що фактично значною мірою задовольнило вимоги «Газпрому».