Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 44 рази – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що упродовж минулої доби проросійські сепаратисти 44 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

Під час бойових атак сепаратисти використовували 82, 120 та 122-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, озброєння БМП і зенітні установки.

«По Широкиному також вогонь вів снайпер, – додали у штабі.

Упродовж вівторка сепаратисти атакували позиції ЗСУ на всіх напрямках – маріупольському, донецькому та луганському.

В угрупованні «ДНР» напередодні звинуватили українську сторону в обстрілі трьох населених пунктів, водночас станом на 6:00 ранку середи донецькі сепаратисти не повідомляють про ситуацію на підконтрольних їм територіях упродовж останніх годин. Оновлених даних за попередню добу не надають поки і сайти луганських сепаратистів.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.