Сирія: спостерігачі заявили про ймовірне вбивство одного з провідних командирів ісламістів

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» 27 грудня заявила, що на півночі Сирії у бою був, найімовірніше, убитий один з провідних командирів угруповання «Ісламська держава» Абу Джандал Аль-Кувейті.

Керівник обсерваторії Рамі Абдурахман уточнив, що командувач загинув, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» намагалися витіснити Сирійські демократичні сили з села Джабар, яке вони відбили в ісламістів 26 грудня.

Абдурахман також зазначив, що ісламісти зазнали невдачі в ході нічної контратаки, а Сирійські демократичні сили з курдськими військовими за підтримки США просунулися на відстань до 5 кілометрів на півночі Сирії.

Сирійська армія також заявила 27 грудня, що Абу Джандал був убитий в ході бойових дій в районі Табка, поблизу греблі. Прихильники ісламістів у соцмережах підтвердили його загибель.