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28 грудня 2016, Київ 08:05
Новини | Міжнародні

Чорногорія видала ордер на арешт 2 росіян і 3 сербів за підозрою у спробі державного перевороту

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Неманья Рістіч (зліва), Белград, Сербія, 12 грудня 2016 року

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Неманья Рістіч (зліва), Белград, Сербія, 12 грудня 2016 року

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Чорногорія видала міжнародний ордер на арешт двох росіян і трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни.

Як повідомила прокуратура 27 грудня, що п’ять осіб перебувають у розшуку за підозрою у «терористичній» діяльності, що передбачала план убивства прем’єр-міністра країни і захоплення парламенту в день виборів у жовтні.

Двоє росіян, як повідомляється, є членами російської військової розвідки і буцімто з території сусідньої Сербії здійснювали стеження за тодішнім прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів – Неманья Рістіч, який з'явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Белграда.
Кремль заперечує свою причетність до політики в Чорногорії, але активно підтримує місцеві політичні групи, які виступають проти пронатовського уряду.

Чорногорія отримала запрошення приєднатися до військового альянсу минулоріч, але рішення ще не ратифіковане кількома державами-членами.

Влада Чорногорії заявила, що немає доказів залучення високопосадовців Росії у змову проти НАТО. Близько 20 людей, в основному серби і росіяни, вже перебувають під вартою в Чорногорії за звинуваченням щодо такої ймовірної схеми.

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