Чорногорія видала ордер на арешт 2 росіян і 3 сербів за підозрою у спробі державного перевороту

Чорногорія видала міжнародний ордер на арешт двох росіян і трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни.

Як повідомила прокуратура 27 грудня, що п’ять осіб перебувають у розшуку за підозрою у «терористичній» діяльності, що передбачала план убивства прем’єр-міністра країни і захоплення парламенту в день виборів у жовтні.

Двоє росіян, як повідомляється, є членами російської військової розвідки і буцімто з території сусідньої Сербії здійснювали стеження за тодішнім прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів – Неманья Рістіч, який з'явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Белграда.

Кремль заперечує свою причетність до політики в Чорногорії, але активно підтримує місцеві політичні групи, які виступають проти пронатовського уряду.

Чорногорія отримала запрошення приєднатися до військового альянсу минулоріч, але рішення ще не ратифіковане кількома державами-членами.

Влада Чорногорії заявила, що немає доказів залучення високопосадовців Росії у змову проти НАТО. Близько 20 людей, в основному серби і росіяни, вже перебувають під вартою в Чорногорії за звинуваченням щодо такої ймовірної схеми.