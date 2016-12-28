Держдепартамент США відкинув звинувачення Ердогана в підтримці ісламістів

Офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер висловив рішучу незгоду з висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що США підтримують бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це він заявив 27 грудня на регулярному брифінгу.

Тонер назвав «смішними» і «безглуздими» претензії Ердогана, що західні сили коаліції підтримують «терористичні» угруповання в Сирії.

«Якщо ви подивитеся на те, що ми робимо на півночі Сирії і в Іраку, то стане очевидно, що ми на сто відсотків віддані розгрому і знищенню угруповання «Ісламська держава», – додав Тонер.

27 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про «докази», що замість підтримки Туреччини, Захід підтримує угруповання «Ісламська держава», яке є об’єктом повітряних ударів США у Сирії та Іраку з 2014 року.

«Вони підтримують всі терористичні угруповання YPG («Загони народної самооборони»), PYD («Курдський демократичний союз»), в тому числі й «Ісламську державу», – сказав Ердоган. «Це абсолютно ясно, абсолютно очевидно», – додав він, зазначивши, що Туреччина може надати докази у фото і відео.