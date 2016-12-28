Кабул стурбований відсутністю своїх представників на зустрічі в Москві щодо ситуації в Афганістані

Влада Афганістану висловила стурбованість з приводу тристоронніх консультацій у Москві 27 грудня між МЗС представників Росії, Пакистану і Китаю щодо ситуації в Афганістані, на які не запросили самих представників Афганістану. Про це заявив речник афганського МЗС Ахмад Шекіб Мостагні.

«Дискусія про ситуацію в Афганістані, навіть, якщо із благими намірами, за відсутності афганців, не може допомогти», – сказав речник.

Після зустрічі, яка відбулася у Москві напередодні, представники МЗС Росії і Пакистану заявили, що три країни домовилися запросити афганських представників на такі переговори в майбутньому.

На зустрічі сторони заявили про «бажання миру» для Афганістану і зростання впливу ісламістів в країні через погіршення безпекової ситуації.

Росія і Китай як постійні члени Ради безпеки ООН також погодились на «гнучкість» у питанні перегляду списку санкцій ООН щодо афганців задля «сприяння мирному діалогу між Кабулом і талібами», заявили представники країн.

США, які мають в Афганістані близько 10 тисяч своїх військовослужбовців і разом з афганськими силами ведуть боротьбу із талібами з 2001 року, теж не були запрошені на переговори в Москві.

Офіційні особи в Кабулі і Вашингтоні кажуть, що Росія поглиблює свої зв’язки з талібами, хоча Москва це заперечує.