9 кандидатів у президенти зареєструвались на виборах у Туркменистані

Дев’ятеро кандидатів зареєструвала виборча комісія Туркменистану на виборах президента країни 12 лютого. Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед кандидатів на головне крісло в країні три посадовці обласних адміністрацій – Джуманазар Анаєв, Меретдурди Гурбанов та Сердар Джелілов, та два очільники великих підприємств – Сейдинського нафтопереробного заводу – Рамазан Дурдеєв та гендиректор одного з підприємств держконцерну «Туркменхімія» Сулейманепес Нурнепесов.

Всі кандидати були офіційно зареєстровані.

Раніше туркменський Центрвиборчком зареєстрував претендентом на найвищу державну посаду чинного президента Гурбанґули Бердимухамедова і ще трьох осіб.

25 грудня Бердимухаммедов оголосив свою передвиборчу програму по державному телебаченню і відмовився від свого додаткового часу на телебаченні на користь інших кандидатів.

59-річний Гурбанґули Бердимухаммедов очолив понад 5-мільйонний Туркменистан у грудні 2006 року після смерті Сапармурата Ніязова.

Бердимухаммедов контролює усі сфери суспільного життя і, як заявляють правозахисники, не терпить інакодумства

Жодні вибори в Туркменистані не були визнані вільними і справедливими з боку західних організацій, які здійснювали моніторинг під час їх проведення.