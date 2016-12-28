Афганістан: через вибух в Кабулі поранено щонайменше 3 людини, зокрема депутата

Щонайменше три людини зазнали поранень в результаті вибуху бомби в афганській столиці Кабулі. За даними МВС країни, серед поранених є і афганський парламентарій.

Повідомляється, що вибухівка була закладена під мостом, а її спрацювання було направлене на автомобіль депутата з центральної провінції Баміан Факурі Бехішті.

В поліції уточнили, що вибух прогримів у кабульському районі Дашті Барчі.

Бехішті якраз їхав до парламенту, коли стався вибух. За попередніми даними, поранено і сина депутата.

Ніхто відповідальності за вибух на себе не взяв.

Минулого тижня троє бійців угруповання «Талібан» скоїли напад на будинок депутата в Кабулі, загинуло восьмеро людей.