ДСНС: землетрус в Румунії не мав негативних наслідків для України

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що землетрус в Румунії не мав негативних наслідків для України.

Як повідомляє прес-служба відомства, поштовхи відчувалися на території України – за попередньою інформацією від 2 до 3 балів (за шкалою Ріхтера).

У ДСНС уточнюють, що поштовхи відчувалися у південних районах Одеської області – місто Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі та Чернівцях.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що поштовхи землетрусу відчувалися і в інших містах України, зокрема у Києві.

28 грудня о 01:20 у Румунії в районі гір Вранча були підземні поштовхи магнітудою 5,5 балів (за шкалою Ріхтера) на глибині 95 кілометрів.

У вересні на Одещині були зафіксовані поштовхи землетрусу, епіцентр якого був у Румунії.