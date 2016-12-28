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28 грудня 2016, Київ 11:08
Новини | Події

Суд має намір почати розгляд справи щодо Царьова 31 січня 2017 року

Олег Царьов

Олег Царьов

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Шевченківський районний суд Києва має намір 31 січня 2017 року почати розгляд кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олега Царьова.

Як йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні «Урядовий кур’єр», 31 січня відбудеться підготовче засідання.

У повістці зазначається, що у разі неявки Царьова справу будуть розглядати в порядку спеціального (заочного) судочинства.

Царьова обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

У березні цього року Генпрокуратура повідомила про завершення розслідування справи щодо Царьова і направлення до суду обвинувального акту щодо нього.

Царьова звинувачують у тому, що в період квітня – травня 2014 року, будучи народним депутатом України і кандидатом на посаду президента України, він «взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території й державного кордону України шляхом визнання самопроголошених «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки» з використанням засобів масової інформації».
Екс-депутата оголосили у розшук.

Влітку 2014 року Царьов почав брати активну участь у «політичній» діяльності збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. Він заявляв, що очолив «парламент» об’єднання цих угруповань, так званого «союзу народних республік», а після провалу цієї спроби їх об’єднання – «парламент» іншого такого об’єднавчого проекту, відомого як «Новоросія». Цей проект теж залишився на словах і на папері, і у травні 2015 року Олег Царьов офіційно оголосив про його «замороження».

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