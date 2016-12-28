Рада оприлюднила закон про держбюджет на 2017 рік

Верховна Рада оприлюднила на своєму сайті закон про державний бюджет України на 2017 рік.

Перехідні положення документа передбачають, що нормативний акт набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки – більш ніж 790 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня пропонується встановити у сумі 1 тисяча 544 гривні (до 1,700 – з 1 грудня), мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3 тисячі 200 гривень (з 1 січня).

Депутати Верховної Ради України майже о 5 годині ранку 21 грудня ухвалили держбюджет на 2017 рік.

23 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про держбюджет, 26 грудня закон підписав президент України Петро Порошенко.

Минулого року держбюджет-2016 депутати ухвалили вночі 25 грудня 2015 року, у 2014 році бюджет на наступний рік також ухвалювався вночі.