Міноборони Росії: у Чорному морі виявили другий самописець з літака Ту-154

У Міноборони Росії заявляють, що другий самописець з літака Ту-154, який розбився 25 грудня, виявили на дні Чорного моря.

«Виявлений і піднятий з дна другий бортовий самописець літака Ту-154», – йдеться в повідомленні російського відомства.

27 грудня російські водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців, «чорну скриньку» доправили у дослідницький центр Військово-повітряних сил Міністерства оборони Росії.

Літак Ту-154 Міноборони Росії розбився 25 грудня, незабаром після вильоту з Сочі, звідки він прямував до Сирії. На борту перебували 92 людини – всі вони загинули. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці й очільниця фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.

Як повідомляв російський міністр транспорту Максим Соколов, літак розпався на кілька фрагментів. Зона падіння, за його словами, перебуває в межах однієї морської милі від берега, глибини перебування фрагментів літака – від 17 до 30 метрів.

Пошукові роботи на місці катастрофи Ту-154 тривають, наразі в районі авіакатастрофи виявили 17 тіл загиблих.

У ФСБ Росії заявили, що не розглядають версію про теракт, а причиною катастрофи могла бути відмова двигунів через неякісне пальне, технічна несправність або помилка пілота.