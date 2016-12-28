Нацбанк оголосив аукціон з продажу до 100 мільйонів доларів

Національний банк України з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголосив аукціон з продажу до 100 мільйонів доларів.

«Сьогодні на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних факторів. Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їх валютної виручки», – додають в НБУ.

Раніше у Нацбанку пояснили, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

Останнім часом на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишковий попит на іноземну валюту.