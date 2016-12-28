Гройсман презентував проект середньострокового плану дій уряду до 2020 року

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман презентував проект середньострокового плану пріоритетних дій уряду на період до 2020 року.

За його словами, план базується на 5 основних пріоритетах та містить 85 пріоритетних напрямів діяльності уряду протягом 2017-2020 років, серед головних пріоритетів: економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією, безпека та оборона.

«Цей план передбачає, що конкретно ми зробимо в економіці, щоб вона зростала, як буде покращене врядування у нашій країні, що будемо робити у секторі безпеки і оборони, як ми будемо розвивати людський капітал, як ми будемо надавати сервіси, як будемо підвищувати соціальні стандарти, як люди будуть отримувати заробітні плати», – сказав прем’єр.

Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон про державний бюджет України на 2017 рік, нормативний акт набирає чинності з 1 січня 2017 року. Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки – більш ніж 790 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня пропонується встановити у сумі 1 тисяча 544 гривні (до 1,700 – з 1 грудня), мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3 тисячі 200 гривень (з 1 січня).