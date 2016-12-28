Абе й Обама вшанували пам’ять жертв нападу на Перл-Гарбор

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе разом із президентом США Бараком Обамою вшанував пам’ять загиблих під час нападу японських військ на військово-морську базу США Перл-Гарбор у 1941 році.

«Мої щирі і безкінечні співчуття душам тих, хто втратив своє життя тут, а також духові усіх хоробрих чоловіків і жінок, чиї життя забрала війна, що почалася на цьому місці», – сказав Абе 27 грудня.

«Ми ніколи більше не повинні жахів війни. Цю урочисту обітницю взяв на себе народ Японії», – додав він, але не вибачився за напад на військову базу.

Абе – перший за останні десятиліття японський прем’єр-міністр, що відвідав Перл-Гарбор, де раптовий напад японських військових 75 років тому призвів до того, що Сполучені Штати вступили в Другу світову війну.

Обама назвав візит Абе на гавайську базу «історичним жестом», що став «нагадуванням про те, що навіть найглибші рани війни можуть дати шлях дружбі і тривалому миру».

Раніше цього року президент Обама відвідав японське місто Хіросіма, на яке США в 1945 році скинули ядерну бомбу, внаслідок чого загинули сотні тисяч людей і що зрештою привело до капітуляції Японії.

Білий дім заявив на початку цього місяця, що зустріч між президентом США Бараком Обамою і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Перл-Гарборі продемонструє силу примирення, яке «перетворило колишніх супротивників на найближчих союзників».