Уряд схвалив реструктуризацію боргу ОПЗ перед «Нафтогазом»

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію боргу Одеського припортового заводу перед компанією «Нафтогаз України» за спожитий газ на два роки.

«ФДМУ пропонує до розгляду проект розпорядження уряду про схвалення реструктуризації боргу більше 1,5 мільярдагривень ОПЗ перед «Нафтогазом», – сказав голова Фонду державного майна Ігор Білоус на засіданні уряду.

У грудні раніше закінчився прийом заяв на конкурс з продажу акцій ОПЗ. У Фонді держмайна заявили, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло. Така ж ситуація була з приватизацією ОПЗ була у липні.

У жовтні ФДМ запропонував Кабміну затвердити стартову ціну державного пакета акцій ОПЗ у розмірі 5,16 мільярда гривень, хоча перед цим до липня Фонд держмайна пропонував уряду затвердити стартову ціну продажу державного пакету акцій (99,6%) на рівні 13,175 мільярда гривень.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.