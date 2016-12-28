Минулої доби на Донбасі втрат серед українських військових немає – Лисенко

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих і поранених серед українських військових немає, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганщині вчора бойові дії вчора велися лише у Попаснянському районі, сепаратисти застосували легке озброєння і бронетехніку.

На донецькому напрямку, за даними речника АТО, підтримувані Росією бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші на світлодарській дузі, на горлівському периметрі, в авдіївській промзоні й біля Донецького аеропорту.

«На маріупольському напрямку майже всі ворожі обстріли вчора сталися на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Зранку і ввечері противник застосовував важке озброєння – міномети і гармати», – сказав Лисенко.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах селища Трудівське, Дебальцева, Саханки. Луганські сепаратисти заявили про сім порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.