Ахтем Чийгоз висловив недовіру прокурору, суд відмовив

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 28 грудня заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз заявив відвід прокурору Анастасії Супрязі за «відверту тенденційність і небажання бачити очевидні речі», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Це сталося після того, як в суді під час перегляду фотографій був представлений знімок, на якому прихильники проросійського мітингу виривають кримськотатарський прапор із рук учасника мітингу за єдність України. Обвинувач заявила, що на цьому знімку вона не бачить нічого показового і «вже тим більше того, що проросійські учасники застосовують силу, провокуючи опонентів».

Після цього Ахтем Чийгоз заявив їй відвід. Його підтримав один з адвокатів Олександр Лісовий, який зазначив, що прокурор «постійно підтримує позицію звинувачення не фактами, а своїми припущеннями».

Інший адвокат затриманого Микола Полозов, висловив припущення, що в своїх діях «обвинувач керується шовіністичними мотивами, а також розраховує на службове підвищення і у зв’язку з цим проявляє тенденційність».

Колегія суддів після нетривалої наради відведення прокурора не задовольнила.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.